Tosya'da Şehri Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi

Tosya Belediyesi tarafından düzenlenen Şehri Ramazan etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. İlki Mehmet Erkaragülle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikler Belediye Düğün Salonunda yüzlerce vatandaşın katılımıyla devam etti. Bu hafta sonu sonuncusu düzenlenecek olan Şehri Ramazan etkinlikleri yine birbirinden özel programlarla teravih namazının ardından çocuklar ve aileleriyle buluşacak.

Hazırlanan programlar ile unutulmaz bir Ramazan geçiren çocuklar, Karagöz-Hacivat, Meddah, orta oyunu, ibiş ve konserler gibi birbirinden özel etkinlikleri izleyebilecek.

Şehri Ramazan etkinliklerinden oldukça memnun olduğunu dile getiren Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, “Özellikle çocukların mutluluklarına şahit olmak tüm yorgunluğumuzu alıyor. Geride bıraktığımız programlardaki yoğunluk ve canlılık görülmeye değerdi. Bu haftasonu etkinliklerimizi nihayete erdireceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde bizlerle birlikte bu organizasyona katılan hemşerilerimize ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.