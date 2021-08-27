Tosya'da Sevinçören köyünde içme suyu sevinci

Yapılan sondaj ve isale hattı sonrası köye içme suyu verildi.

Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ilçeye bağlı Sevinçören köyünde sondaj çalışmasını tamamladı. Geçtiğimiz yıl yapılan sondaj sonrası bulunan suyun deposu ile isale hattı tamamlandı. Çalışmaların son bulmasıyla uzun zamandır içme suyu sorunu çeken Sevinçören köyünün içme suyu sorunu çözülmüş oldu.

Sevinçören köyüne içme suyunun verilmesiyle ilgili düzenlenen törene katılan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Sevinçören köyümüzde içme suyu yetersizliği nedeniyle 2018 yılında sondaj çalışması yapmış, geçen yıl da sondajla bulunan suyun deposunu ve isale hattını tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunmuştuk. Cazibeli su kaynaklarından mahrum olan birçok köyümüzün yaşadığı sorun Sevinçören Köyümüzde de yaşanmış ve kuyudan suyun elektrikle çıkarılması köylümüzün sırtına ağır elektrik faturalarının binmesine sebep olmuştu. Bugün bir hayırseverimiz tarafından bütün masrafları karşılanarak hizmete sunulan güneş enerjisi sistemi sayesinde bu köydeki vatandaşlarımız kuyudan temin edilen su için artık elektrik faturası ödemeyecek. Sevinçören Köyümüzde yaşayan hayırsever ailemiz Hacı Ahmet Ayran ve eşi Emine Ayran'a çok teşekkür ediyor, merhum oğulları Ekrem Ayran'a da Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Sevinçören Köyümüz bu sayede çevre il ve ilçelerimizde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan ilk köy olma özelliğini de kazandı. Diğer köylerimizin de biran evvel bu sistemden yararlanmasını temenni ediyor, köyümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.