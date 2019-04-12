Tosya'da sınıf öğretmeninden okuma kampanyasına destek

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, kitap Okuma kampanyası kapmasında Yavuz Selim İlkokulu 3/A Sınıfı Öğrencisi Rümeysa Sivrioğlu'nun evine konuk oldu. Kaymakam Pişkin, burada öğrencilerle birlikte kitap okudu. Kaymakam Pişkin, “Yavuz Selim İlkokulu 3/A Sınıfı Öğrencisi Rümeysa Sivrioğlu'nun evine konuk olarak arkadaşlarıyla birlikte kitap okuduk ve okuduğumuz kitap üzerine sohbet ettik. Çocuklarımıza okuma alışkanlığı ve kitap sevgisi kazandırmak adına 'Öğretmenim Evimizde' projesini uygulayan sınıf öğretmenimiz Serdar Yener'i kutluyorum. Okuyan bir Tosya hayalimize bizi bir adım daha yaklaştıran her türlü gayret ve çalışmaya teşekkür ediyoruz. Kitap sevgisiyle büyütülen her çocuk ülkemizin geleceğine yakılmış bir ışıktır” dedi.