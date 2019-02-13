Tosya'da tarım sigortaları anlatıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tarım sigortaları bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde TARSİM Ankara Bölge Müdürlüğü tarafından Tosya Halk Kütüphanesi toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Ziraat Odası yöneticileri, ilçede faaliyet gösteren kurum ve kuruluş yetkilileri ile çiftçiler katıldı.

Toplantıda, TARSİM Ankara Bölge Müdürlüğü uzmanları Osman Tan ve Hakan Asiltürk tarafından tarım sigortaları ile ilgili sunumlar eşliğinde kapsamlı bilgiler verildi. TARSİM uzmanları, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesinde kurulan Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) uygulamaları hakkında katılımcıları detaylı olarak bilgilendirdi.

Toplantı, çiftçilerin tarım sigortalarına ilişkin sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.