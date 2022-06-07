Tosya'da tır devrildi, sürücü yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan sürücü Serkan T. idaresindeki 42 ATY 60 plakalı tır, Çetsan rampası olarak bilinen mevkide sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu Tosya ilçe merkezi bağlantı yolunda makas atıp devrildi. Sürücü araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sağlık ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalelerinin ardından yaralanan sürücü, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.