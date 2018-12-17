Tosya'da trafik kazası: 1 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir alışveriş merkezinin önünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, şehir merkezinden 100. Yıl Caddesi'ne seyreden Fatih S. idaresindeki 19 ZC 951 plakalı motosiklet, bir alışveriş merkezinin önünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Görgü tanıklarının iddiasına göre motordan düşen sürücü, yaya yolundaki kaldırıma çarparak yaralandı. Olay sonrası İlçe Emniyet Müdürü kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yaralı sürücü ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.