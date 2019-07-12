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Tosya'da trafik kazası: 1 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza öğlen saatlerinde Akçakavak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinden gelmekte olan 37 AAD 313 plakalı otomobil, 37 EE 962 plakalı otomobil ile Tosya Akçakavak mevkiinde çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan Z.Y. olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.

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