Tosya'da trafik kazası: 1 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul'dan Samsun istikametine gitmekte olan M. Ekiz yönetimindeki 55 K 3478 Plakalı tır Tosya ilçesi Dörtyol mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

Meydana gelen kazada tır sürücüsü M.Ekiz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tosya D-100 yolunun Samsun istikametine trafik akışı tırın yoldan kaldırılması çalışmaları nedeni ile bir süre durdu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından D-100 Karayolunda trafik normale döndü.

Güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.