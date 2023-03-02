Tosya'da trafik kazası: 1 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde motosikletin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde market çıkışında Y.E. isimli yaşlı adama motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile dengesini kaybeden yaşlı adam, kaldırıma düşerek başından yaralandı. Motosiklet ise yaşlı adama çarpmamak için manevra yapınca market önünde park halindeki araçlara çarptı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.