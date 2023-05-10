Tosya'da trafik kazası: 1 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Tokat istikametine seyir halinde olan 60 EJ 185 plakalı kamyonet, Yazıçam mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tosya İlçe Bölge Trafik ekipleri kaza yerinde yol güvenliğini sağlayarak inceleme başlattı.