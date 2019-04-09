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Tosya'da trafik kazası: 2 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Suluca köyünde, İstanbul'dan Samsun istikametine giden Cüneyt Yazar (28) yönetimindeki 34 JZ 3586 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki tepeliğe çarptı. Kazada araç sürücüsü Cüneyt Yazar ve yolcu olarak bulunan Mustafa Gürbüz (30) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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