Tosya'da trafik kazası: 2 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Samsun'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Mustafa E. yönetimindeki 67 TU 261 plakalı hafif ticari araç, Tosya Avşar Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Mustafa E. ve araçta yolcu olarak bulunan Hafize E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.