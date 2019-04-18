Tosya'da Turizm Haftası Kutlandı

Yurt genelinde olduğu gibi Turizm Haftası Kastamonu'nun Tosya ilçesinde de törenle kutlandı.

Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde düzenlenen törene Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Özgün Yapağı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, Vergi Dairesi Müdürü Yüksel Yormaz, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü İsmail Çalışkan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Yırtıcı, İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin Örü, Şerafettin Çiçek ve Cihan Çetin, okul müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Gülşen Çivici yaptı. Katılımcılara hoş geldiniz dileklerini ileten Çivici katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Törende konuşan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçemizin tarihi ve doğal güzelliklerine değinerek Tosya'nın turizm potansiyeli olan bir şehir olduğunu ve gerekli çalışmaların yapılacağına dikkat çekti. Daha sonra söz alan Kaymakam Deniz Pişkin, turizmin bacasız fabrika olduğuna vurgu yaparak şehirlerin ekonomik kalkınmasında önemli rol oynadığına vurgu yaptı. Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. ‘Haydi Kastamonu'ya' isimli sinevizyon gösterisinin ardından yöresel halk oyunları ve oratoryo gösterileri yapıldı. Dede Korkut Şiirinin okunmasının ardından tören fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Törenin ardından Tosya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanatokulu tarafından düzenlenen yılsonu sergisi açıldı. Serginin açılış kurdelesini Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil birlikte kesti. Sergiyi gezen protokol üyelerine kursiyerler tarafından hazırlanan ürünler ve kurslar hakkında bilgi verildi. Program açılışa özel ikramlarla sona erdi. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yılsonu sergisi 19 Nisan 2019 Cuma günü akşamında kadar gezilebilecek.