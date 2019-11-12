Tosya'da V kanal tamamlanıyor

Tosya Metal Sanayi Sitesi altında yağmur ve sel suyunun sağlıklı bir şekilde toplanıp üst yapıya zarar vermemesi için projelendirilen ve hızlıca çalışmalara başlanan V kanal yapımı devam ediyor.

Yürütülen çalışmaları yerinde incelemeyen Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, “Yoğun yağmur sonrası bölgeye ciddi zararlar veren sel suları üst yapıyı bozmasının yanı sıra belli noktalarda rusubat biriktirerek özellikle bölgede yaşayan vatandaşlarımız için olumsuz sonuçlar doğuruyordu. Yapılan çalışma ile artık hem üst yapı bozulmayacak hem de bu noktadan Atatürk Caddesi'ne kadar taşan sel suyu engellenmiş olacak” dedi.