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Tosya'da vaka sayıları düşüşe geçti

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde halkın sağlığını korumak amacıyla pandemi denetimleri aralıksız devam ederken, vaka sayılarında düşüş sürüyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde halkın sağlığını korumak amacıyla pandemi denetimleri aralıksız devam ederken, vaka sayılarında düşüş sürüyor.


Pazartesi günleri ilçenin pazarı olması nedeniyle sebze ve meyve pazarında gerçekleştirilen pandemi denetimlerine katılan İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, vatandaşlarla hasbıhal ederek kurallara uyulmaya devam edilmesini istedi. Vaka sayılarında önemli oranda düşüş kaydedildiğinin altını çizen Kaymakam Deniz Pişkin, kurallara uyan Tosya halkına teşekkür ederek vaka sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaymakam Pişkin yaptığı açıklamada, “İlçemizde bir ay öncesine kadar günlük ortalaması 30 olan vaka sayısı 5-8 arası ortalamaya kadar düştü. Bu kazanımlarımızın elde edilmesinde gerekli hassasiyeti gösteren ve kurallara riayet eden tüm Tosyalı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Daha iyi neticeler elde edebilmek için kurallara uymaya ve tedbirli davranmaya devam etmeliyiz” diye konuştu.

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