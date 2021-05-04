Tosya'da vatandaşın maaşı evine götürülecek

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 17 günlük tam kapanma döneminde vatandaşın maaşı evine götürülecek.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 29 Nisan günü başlayan ve 17 Mayıs günü sona erecek olan tam kapanma döneminde engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemelerinin salgınla mücadele koşullarına uygun yapılabilmesi için ilgili kurum temsilcileri ile toplantı yaptı.

Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında yapılan toplantıda yaşlı ve engelli aylıkları ile sosyal destek ödemelerinin 5-10 Mayıs tarihleri arasında vatandaşın evine götürülmesi kararlaştırıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin; “Tam kapanma dönemi içerisinde gerek engelli ve yaşlı aylıklarının, gerekse sosyal destek ödemelerinin salgınla mücadele koşullarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi için ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdik.

Bu kapsamda PTT kart sahibi olanlar ile banka hesaplarına aktarılacaklar hariç, diğer vatandaşlarımızın engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri 5-10 Mayıs tarihleri arasında kendi evlerinde yapılacak. Yani vatandaşımızın maaşının evine kadar götürmüş olacağız” diye konuştu.