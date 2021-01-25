Tosya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü, Tosya DKMP Şefliği tarafından Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in katılımları ile Gavurdağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının desteklenmesi adına Gavurdağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yapılan yemleme çalışmasında Tosya DKMP ekipleri tarafından alan içerisindeki farklı noktalarda doğaya 100 kilogram yonca samanı, 50 kilogram arpa ve buğday, 100 kilogram sakatat, 50 kilogram pazar artığı bırakıldı.

Yapılan çalışma sonrası Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yaptığı açıklamada, “Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için ormanlık araziye yem, buğday ve et bıraktık. Tosya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bu güzel ve anlamlı çalışma için teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.