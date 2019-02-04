Tosya'da “Yalnız Değilsiniz” projesi uygulanmaya başladı

Tosya Kaymakamlığı tarafından hazırlanan “Yalnız Değilsiniz” projesi, Tosya'da yeniden uygulanmaya başlandı.

Tosya Kaymakamlığı tarafından hazırlanarak bir yıl başarıyla uygulandıktan sonra geçtiğimiz Kasım ayında süresi dolduğu için sonlandırılan "Yalnız Değilsiniz Projesi", yeniden başladı.

Oluşturduğu toplumsal fayda ve talep artışı göz önüne alınarak hazırlanan projenin bir yıl daha uzatılması yönündeki taleplerinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kabul edildiğini söyleyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Projemizin amacı; ilçe merkezi ve köylerimizdeki muhtaçlığı tespit edilen yaşlı, engelli ve hasta olup bakacak kimsesi olmayan, yardıma ve bakıma muhtaç ancak huzurevi hizmeti istemeyen yaşlıların, kendi bulundukları sosyal çevreden ayrılmadan, evde bakım hizmeti ihtiyaçları karşılanarak onları sosyal hayatın içinde tutmaktır. Tosya'mıza hayırlı olsun” dedi.