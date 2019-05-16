Tosya'da yaya geçitlerinde uygulama yapıldı

Kastamonu'nun Tosya İlçesinde trafik ekipleri tarafından okul yollarında bulunan yaya geçitlerinde yaya geçişi uygulaması devam ediyor.

Tosya ilçesinde jandarma ve polis trafik ekipleri okul yollarında bulunan yaya geçitlerinde yaya geçişi uygulamasına devam ediyor. Tosya Fevzipaşa İlkokulu yolunda bulunan ana cadde üzerinde trafik ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Okul çıkış saatinde yapılan uygulamada sürücülerin yaya geçişinde durup durmadıkları kontrol edildi. Ayrıca sürücülerin, emniyet kemeri takıp takmadıklarına bakıldı.

Emniyet kemeri takmayan ve yaya geçidinde yayaların geçişi esnasında durmayan sürücüler hakkında işlem yapıldı. Sürücüler kurallara uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı.