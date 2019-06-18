Tosya'da yaz Kur'an Kursları başladı

2019 Yılı Yaz Kur'an Kursları, "Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun" sloganıyla Tosya'da başladı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Yaz Kur'an Kurslarının başlaması dolayısıyla Aşağı Tekke Camisinde düzenlenen “Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı”na katıldı.

İki ay boyunca öğrencilere Kur'an öğretimi, Peygamberimizin hayatı, ahlak ve inanç esasları gibi dersler verileceğini belirten Kaymakam Pişkin, kurslara katılan öğrencilere başarılar dileyerek Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından özel olarak hazırlanan kitapları dağıttı.

2019 Yaz Kur'an Kurslarında eğitimler, 17 Haziran-09 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Çocuklarını Yaz Kur'an Kurslarına kaydettirmek isteyen veliler, camilerden ve Kur'an kurslarından kayıtlarını yaptırabilecekler.