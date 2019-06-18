Tosya'da yaz Kur'an Kursları başladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde "Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun" sloganıyla açılan 2019 Yaz Kur'an Kursları başladı.

Öğrencilerin yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan yaz kurslarında cami imam hatipleri görev yapacak. İlçe Müftülüğü organizesinde gerçekleştirilen yaz kurslarında ilçe merkezinde mahalle camilerinde, köylerde ise köy camilerinde eğitim verilecek. Kurslar ihtiyaç halinde Müftülük tarafından açılacak.

İlk, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerin dini ve ahlaki bilgileri daha iyi öğrenebilmeleri için camilerde başlatılan yaz kursları, 17 Haziran 2019 Pazartesi günü başladı.

İlçenin mahalle ve köy camilerinde düzenlenecek olan yaz kurslarında, cami imam hatipleri temel dini bilgiler başta olmak üzere namaz, oruç, hac, zekât, kurban gibi ibadetlerle ilgili ahlaki ve milli değerler ile Kuran-ı Kerim okuma öğretilecek.

Çocuklarının yaz tatilini temel dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenerek geçirmesini isteyen aileler mahalle veya köylerinde bulunan camilerin imam hatiplerine bir dilekçe ile müracaat ederek kayıt yaptırabiliyor, kayıtlar ayın sonuna kadar devam edecek.

19 Haziran 20197 Pazartesi günü camilerde yaz kurslarına başlayan öğrenciler 09 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edecekler.