Tosya'da ‘Yazar Söyleyişleri' programı yapıldı

Tosya Kaymakamı Deniş Pişkin tarafından “Okuyan Bir Tosya Hayalim Var” projesi başlatıldı. Proje kapsamında yazarlarla öğrencileri buluşturmayı amaçlayan ‘Yazar Söyleyişleri' programı da devam ediyor. Proje kapsamında Çocuk Kitapları Yazarı Yaşar Koca, Tosya Kaymakamlığının daveti üzerine ilkokul ve ortaokul öğrencilerine “Kitap ve Okuma Kültürü” üzerine söyleşi gerçekleştirdi.