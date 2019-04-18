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Tosya'da ‘Yazar Söyleyişleri' programı yapıldı

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin tarafından başlatılan “Okuyan Bir Tosya Hayalim Var” projesi kapsamında yazarlarla öğrencileri buluşturmayı amaçlayan “Yazar Söyleşileri” devam ediyor.


Tosya Kaymakamı Deniş Pişkin tarafından “Okuyan Bir Tosya Hayalim Var” projesi başlatıldı. Proje kapsamında yazarlarla öğrencileri buluşturmayı amaçlayan ‘Yazar Söyleyişleri' programı da devam ediyor. Proje kapsamında Çocuk Kitapları Yazarı Yaşar Koca, Tosya Kaymakamlığının daveti üzerine ilkokul ve ortaokul öğrencilerine “Kitap ve Okuma Kültürü” üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

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