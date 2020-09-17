İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tosya'da yeni çöp konteynerleri muhtarlara teslim edildi

Tosya Kaymakam Deniz Pişkin, köylere kazandırılan çöp konteynelerini, muhtarlara teslim etti.


Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kaymakamlık tarafından köylere çöp konteyneri kazandırılmasına devam ediliyor. İlçeye bağlı Kargın ve Kınık Köylerine kazandırılan konteynerleri, Kaymakam Deniz Pişkin tarafından köy muhtarlarına teslim edildi. Teslimatta konuşan Kaymakam Deniz Pişkin, “Köylerimizdeki çöp sorunlarını devlet-millet işbirliği içinde çözüme kavuşturma, köylerimizi daha yaşanılabilir hale getirme ve çevre bilincini ilçemizin her noktasında hakim kılma yönündeki çalışmalarımız devam ediyor. Kargın ve Kınık Köylerimiz için temin ettiğimiz yeni çöp konteynerlerini muhtarlarımıza teslim ettik. Hayırlı olsun” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.