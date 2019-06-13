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Tosya'da YKS toplantısı yapıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Tosya Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’in başkanlığında yapıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Tosya Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in başkanlığında yapıldı.


Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıda, sınavların kurallara uygun ve güven içerisinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla alınacak tedbirler ele alındı. Tosya'nın, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınav merkezi ilan edilmesinin ardından, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde ilçede ilk defa yapılacak olan sınava, Tosya ile civar ilçelerden bin 22 aday katılacak. Hafta sonu 08.00 ile 10.15 saatleri arasında açık tutulacak Tosya Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylara, görevli personel tarafından “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek.

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