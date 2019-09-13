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Tosya'da yoldan çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Zincirlikuyu köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Zincirlikuyu köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun istikametine gitmekte olan Şükrü Y. (68) yönetimindeki 34 BYL 812 plakalı otomobil, Tosya'da Zincirlikuyu köyü mevkisine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Şükrü Y. (68) ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Havva Y. (61) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası emniyet güçleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

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