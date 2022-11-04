Tosya'daki bağ ve bahçelerde yaşanan sorunlar çözüme kavuşturuluyor

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ve planlanan projeleri yerinde inceledi. Sulama sorunlarının yaşandığı tarım alanlarında da incelemelerde bulunan Başkan Kavaklıgil, vatandaşların sorun ve taleplerini de dinledi. Tosya'da 7 binin üzerinde bağ ve bahçe alanı olduğunu söyleyen Başkan Kavaklıgil, göreve geldikleri ilk günden itibaren üretimin desteklenmesi için alt ve üst yapı yatırımlarına ağırlık verdiklerini belirtti. Gelecek sezon için tarımsal alanlara yapılacak olan yatırımların şimdiden projelendirilmesi için çalışmalara başladıklarını ifade eden Kavaklıgil, yaşanan sorunların giderileceğini söyledi.

Başkan Kavaklıgil, Yunus Emre Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek planlanan projeler ve sulama çalışmaları ile ilgili istişarelerde bulundu. Daha sonra Karşıyaka Mahallesi'ni ziyaret eden Kavaklıgil, planlanan yol genişletme çalışmaları ile bölgenin belli kesimlerinde ulaşımda yaşanan sıkıntıların giderileceğini belirtti.