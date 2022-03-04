Tosya'daki okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı

Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki tüm okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen deprem tatbikatı Tosya'daki okullarda da yapıldı. Tosya Fen Lisesi'nde Kaymakam Ahmet Ferhat Özen, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve protokolün katıldığı deprem tatbikatı, saat 11.30'da sirenlerin çalmasıyla başladı. Siren sesleriyle birlikte öğrenciler ilk olarak sıraların altında kendilerini korumaya alarak sarsıntının geçmesini bekledi. Öğrenciler daha sonra sınıfları boşaltarak bahçedeki toplanma alanına ulaştı. Tatbikatın sona ermesinin ardından deprem bilinçlendirme programı düzenlendi. “Deprem öldürmez, bina öldürür” sloganıyla yapılan programda öğrencilere deprem anında ve toplanma alanlarında alınması gereken önlemlerle ilgili bilgi verildi.

Tatbikat öncesinde okulu ziyaret eden Kaymakam Özen, okul idaresinden detaylı bilgi aldı. Öğrencilerle birlikte deprem tatbikatı için sınıfa giden Kaymakam Özen'in okul öğrencileri tarafından yapılan "Boyunuzun Ölçüsünü Alıyoruz'' isimli makine dikkatini çekti. Kaymakam Özen, makineyle boyunu ölçtü.