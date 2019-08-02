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Tosya'dan son hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Tosya’da kutsal topraklara giden son hac kafilesi dualarla uğurlandı.

Tosya'da kutsal topraklara giden son hac kafilesi dualarla uğurlandı.


Tosya ilçesinde kutsal topraklara giden hacı adayları için belediye önünde uğurlama merasimi düzenlendi. Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'inde katıldığı uğurlama merasiminde hacı adaylarının yakınları göz yaşlarını tutamadı. Okunan ilahi ve Kur'an-ı Kerim'in ardından hacı adaylarının kutsal topraklarda dini görevlerini yerini getirip ziyaretlerini tamamlamalarının ardından kazasız belasız ilçemize dönmesi için İlçe Vaizi Nuri İbrahim Ateş tarafından dua yapıldı. Duanın ardından 35 hacı adayının bulunduğu son hac kafilesi kutsal topraklara gitmek için ilçeden yola çıktı.

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