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Tosyalı Esnaflar Kuşlara Yem Bıraktı

Tosya’da kar yağışı nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken kuşlara yardım etmek isteyen esnaflar, belirli noktalara yem bıraktı.

Tosya'da kar yağışı nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken kuşlara yardım etmek isteyen esnaflar, belirli noktalara yem bıraktı.


Geçtiğimiz hafta sonu başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Tosya'nın karla kaplanması nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken kuşların yardımına ilçe esnafı koştu. Beyaz örtüyle kaplanan ilçede kuşların aç kalmaması için seferber olan esnaf güvercinlere yem bırakıyor. Kuşların kış gününde yiyecek bulmakta güçlük çektiğini dile getiren esnaflar, "Toprağın karla kaplı olması nedeniyle kuşlar yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Bizde aç kalan kuşlar için şehrin farklı noktalarına yem bırakıp onları doyurmaya çalışıyoruz” dediler.

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