Tosyalı iş adamından aşevine bağış

Tosya'da bir iş adamı Kaymakamlık tarafından hayata geçirilen aşevine 10 bin TL bağışta bulundu.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin tarafından hayata geçirilen ve ihtiyaç sahiplerinin yararlandığı Tosya Aşevine Tosyalı işadamları duyarsız kalmadı. Hüseyin Nalbantoğlu adlı iş adamı Aşevine 10 bin TL bağışta bulunarak destek oldu. Bağışı için teşekkür eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Ticaret hayatında yaşadığı ciddi ekonomik sıkıntılara rağmen, gönül zenginliğinden ve hayırseverliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Tosyalı iş adamı Nalbantoğlu'na Kaymakamlığımız tarafından kurulan ve ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kapısına kadar sıcak yemek götüren aşevimize yaptığı 10 bin TL bağış için çok teşekkür ediyorum. Rabbim hayrını kabul eylesin, işlerini bereketli kılsın” dedi.