Tosyalı Şehidin mezarının yapımı tamamlandı

Tosya Şehitliğinde bulunan Şehit Ufuk Deniz'in mezar yapımı tamamlandı.

Geçtiğimiz Şubat ayında Van ilinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Kastamonu'nun Tosya ilçesi nüfusuna kayıtlı Şehit Ufuk Deniz'in şehitlikte bulunan mezarının yapımı tamamlandı. Tosya Kaymakamlığı tarafından şehidin hatırasına yakışır şekilde yapılarak baş tarafında bayrak dikildi. Yapımın tamamlanmasının ardından şehidin mezarını ziyaret eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin yaptığı açıklamada, “Tosyalı son şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Deniz'in Tosya Şehitliği'ndeki kabrini de diğer şehitlerimizin kabirleri gibi aziz hatırasına yakışır şekilde yaptık. Mekanı cennet, ruhu şad olsun. Rabbim bizleri de şehitlerimizin şefaatine nail eylesin” diye konuştu.