Tosya'nın giriş ve çıkışları yeniden düzenleniyor

Tosya D-100 karayolu üzerinden Tosya kent merkezine kadar uzanan Atatürk Caddesi üzerindeki tüm yaya kaldırımlarını revize eden Tosya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, aynı zamanda bölgedeki ağaçların da bakımını yapıyor. Geçtiğimiz dönemlerde farklı alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan yol ve yaya kaldırımlarını tamir eden ekiplerden bilgi alan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, şehrin estetik görünüşüne artı değer katmak istediklerini belirtti.

Başkan Kavaklıgil, “Tosya Belediyesi olarak önceliğimiz Tosya'mızın imarı, temizliği, ulaşım sorunu gibi birçok aksayan yönlerinin giderilmesi ve ayrıca kent merkezinin güzel bir görünümde olmasıdır. Özellikle şehrimizin ortak yaşam alanlarının ve giriş çıkışlarının daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağlayacağız” dedi.