Tosya'nın nüfusu yüzde 1,8 arttı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinin 2021 yılındaki nüfusu, önceki yıla göre yüzde 1,8 artarak 39 bin 708 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Kastamonu'da 2021 yılında nüfusu artan tek ilçe Tosya oldu. 2020 yılında 39 bin 637 olan Tosya ilçesinin nüfusu, 2021 yılında yüzde 1,8 artış göstererek 39 bin 708 oldu.