Tosya'nın sorunları masaya yatırıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında düzenlenen geniş katılımlı istişare toplantısında ilçenin sorunları masaya yatırıldı.

Tosya'da yapılan çalışmalar hakkında muhtarları bilgilendirmek ve sorunları çözmek amacıyla Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında protokol üyeleri, daire ve kurum amirlerinin katılımıyla mahalle ve köy muhtarlarıyla geniş katılımlı istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Deniz Pişkin, KÖYDES çalışmaları hakkında bilgi verdi. Köy yollarında çalışmaların devam ettiğini belirten Kaymakam Deniz Pişkin, köylerin çöp sorununa değindi. Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait çöp konteynırı bulunduğunu hatırlatan Kaymakam Pişkin; “KÖYDES çalışmaları kapsamında belediyemizle yaptığımız protokol gereği 650 ton rotmiksin 500 tonunu kullandık, kalanını da önümüzdeki günlerde kullanarak köylerimizin yollarını tamamlayacağız. Diğer taraftan köylerimizin çöp sorununu çözüyoruz. Çöp konteynırı dağıtımına başladık. Köylere Hizmet Götürme Birliğimize ait bir adet çöp kamyonumuz var, bir adet daha temin etmeye çalışıyoruz. Ayrıca kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte muhtaç ailelere verilen kömür yardımı önümüzdeki günlerde başlayacak. Kömür dağıtımının geç kalmasının sebebi ihaleyi alan firmanın ihaleden çekilmesi. Bu nedenle dağıtım biraz gecikti fakat 15-20 gün içinde kömür dağıtımına başlayacağız” dedi.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ise çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Belediye olarak çalışmalarımız devam ediyor. Mahallelerimizin sorunları ve çalışmalar hakkında muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz” diye konuştu.

Toplantıda daire ve kurum amirlerinin çalışmalar hakkında bilgilendirme yapmasının ardından muhtarların sorunları dinlenerek sorular ilgili kurum müdürü tarafından cevaplandırıldı.

Toplantı soru cevap bölümünün ardından sona erdi.