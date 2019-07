Tosyaspor, Kastamonuspor 1966 ile protokol imzaladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde faaliyet gösteren Tosyaspor Yaz Spor Okulu açılış töreninde Kastamonuspor 1966 ile yardımlaşma ve birliktelik protokolü imzaladı.

Tosya ilçesinde faaliyet gösteren ve ilçenin köklü spor kulüplerinden Tosyaspor Kulübü tarafında her yıl düzenlenen Yaz Futbol Okulu, bu senede okulların tatile girmesiyle birlikte, öğrencilerin boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri ve yaz tatili süresince çocuklara spor yapma imkânı sunmak amacıyla açıldı. 2008 ve 2013 doğumlu yaklaşık 95 öğrencinin katıldığı Yaz Futbol Okulunun açılışına Kaymakam Deniz Pişkin, MHP Tosya İlçe Başkanı Dündar Özurgancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, SGK Müdürü Fatih Baran, Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdür Yardımcısı Aydın Yerli, Kastamonuspor 1966 yöneticileri, Tosyaspor yöneticileri, antrenörler ve sporcular katıldı. Çocukların antrenmanlarını izleyen yöneticiler birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek başarılar diledi.

Açılışın ardından ilçede bir otelde Tosyaspor Futbol Şurası yapıldı. Toplantının ardından Tosyaspor ve Kastamonuspor 1966 arasında işbirliği protokolü imzalandı. Yöneticiler protokolün her iki taraf için de hayırlı olması dileklerini ileterek el sıkıştı. İmzalanan protokolün ardından açıklama yapan Tosyaspor Kulüp Müdürü Ertuğrul Çolakoğlu, “Tosyaspor olarak her yıl olduğu gibi bu yılda Yaz Futbol Okulunu başlatmış bulunuyoruz. Tosyaspor yönetimi her zaman genç ve minik sporcuların yanındayız ve en iyi şartlarda yetişmeleri, spor yapmaları için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Tosyaspor olarak çocuklarımıza ve sporcularımıza daha iyi hizmet vermek, malzeme desteği almak, iyi oyuncularımızı daha büyük kulüplerde oynatmak ve büyük kulüplere oyuncu hazırlamak ve Kastamonuspor 1966'nın altyapısına sporcu yetiştirmek için Kastamonuspor 1966 ile işbirliği protokolü imzaladık. Bu protokol ile gençlerimizi Kastamonuspor 1966 altyapısına gönderebileceğimiz gibi malzeme desteği de alabileceğiz. Ben bu protokolün ilçemize ve kulüplerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yöneticilerin ve katılımcıların görüş ve önerilerini dile getirmesinin ardından Tosyaspor Futbol Şurasında imzalanan protokol ile Kastamonuspor 1966 tarafından Tosyaspor'a malzeme desteği, oyuncu değişimi dahil Tosyaspor'a maddi manevi her türlü katkının sağlanması amaçlanıyor.