Amatör Beyaz Grup'ta mücadele eden Tosyaspor, yeni transferleri ile sezon hazırlıklarına başladı.

Amatör Beyaz Grup ekiplerinden Tosyaspor, yeni transferleri ile sezonu açtı. Takım çalışmalarının tamamlandığı Tosyaspor, Amatör Beyaz Grup'ta Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) yükselme rotası ile çalışmalarına başladı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Tosyaspor Başkanı Sefa Abayın, "Geçtiğimiz sezon Amatör ligde başarılı bir sezon geçirerek şampiyon olduk. BAL 'play-off final maçında Kastamonu İl Özel İdaresine şansız bir şekilde yenilmiştik. Geçtiğimiz sezon yaşamış olduğumuz şansızlıktan tecrübe kazanarak Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümünde Kastamonu Amatör Ligd'e şampiyon olup sonra BAL'a çıkacağız. Yeni ve güçlü yönetimimizle ve taraftarımızın desteği ile BAL'a çıkan bir takım olacağız. Çok iddialı ve güçlü bir takım kurduk, 10 tane birbirinden değerli futbolcu arkadaşlarımızı teknik kadromuzun onayı ile transfer ettik. Geçen sezondan takımımızda 9 oyuncumuzla tekrar anlaşarak yolumuza devam ediyoruz. İnşallah yapacağımız çilek bir transfer ile ligin ilk haftasında Seydilerspor ile taraftarımızın desteğiyle evimizde ilk maça çıkacağız. Bu sezon, '100. yılda hedef BAL' parolası ile hazırlıklarımıza devam ediyoruz'' dedi.