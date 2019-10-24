Tosyaspor'dan Kaymakam Pişkin ve Başkan Kavaklıgil'e forma

Tosyaspor'un yeni yönetimi, Kaymakam Deniz Pişkin'ni ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i ziyaret ederek takımlarının formasını hediye etti.

Tosyaspor Yeni Kulüp Başkanı Cengiz Kasap, İkinci Başkan Sefa Abayın ve Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Örü ile Fatih Baran'dan oluşan heyet, yeni dönemde kulüp olarak yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında Kaymakam Deniz Pişkin'e bilgi verdi.

Kaymakam Deniz Pişkin ise Tosyaspor Kulübü yeni yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulunarak çalışmalarında başarı diledi ve kendilerine kurum imkanları ölçüsünde maddi manevi her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi.

Heyet daha sonra Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i ziyaret etti. Belediye Başkanı Kavaklıgil, Tosyaspor Kulübü yeni yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulunarak çalışmalarında başarı diledi. Kavaklıgil, kurum imkanları ölçüsünde maddi manevi her türlü desteği sağlayacaklarını belirterek, “Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, hafta sonu oynanacak olan Kastamonu Gün Medya Grup U-19 Ligindeki Abana Gençlerbirliğispor müsabakasında başarılar dilerim” dedi.