Tosya'ya 225 milyonluk tarım sulama göleti projesi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Aşağıkayı köyü ve Bayat köyünde yapılacak olan tarım sulaması projesi hayata geçiriliyor. Proje ile 5 bin dönüm tarım arazisi baraj büyüklüğündeki gölet ile kuraklık sorunu yaşanmadan su tarım yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Özgür Akif Tel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi gazetede yayınlanan ve 2022 yılı yatırımı programına alınan 225 milyon değerindeki Aşağıkayı Tarım Sulama Göleti Sulaması Projesinde sona gelindiğini belirterek, kamulaştırmanın ardından 2022 yılında çalışmaların başlayacağını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Özgür Akif Tel, yaptığı paylaşımda, , “Aşağıkayı ve Bayat Köyü Göleti 5 bin dönüm araziyi sulu tarım ile buluşturacak yapıya sahip. Buradaki Aşağıkayı ve Bayat köylerimizde sulu tarım yapılacak. Bu kadar güzel iklim ve coğrafyası olan bölgede su sıkıntısı olmadan üretim yapabileceksiniz. Daha verimli güzel şekilde özellikle kuraklık yaşadığımız zamanlarda su sıkıntısı çekmeden çiftçilerimiz üretmeye devam edecek” dedi.