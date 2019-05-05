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Tosya'ya 3 milyon 857 bin TL KÖYDES ödeneği gönderilecek

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya’ya bu yıl için 3 milyon 857 bin TL KÖYDES ödeneğinin gönderileceğini açıkladı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya'ya bu yıl için 3 milyon 857 bin TL KÖYDES ödeneğinin gönderileceğini açıkladı.


Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 2019 Yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında Tosya'ya bu yıl 3 milyon 857 bin TL ödenek gönderileceğini belirterek, “Bize ayrılan ödenek miktarıyla bu yıl da köylerimize azami miktarda en nitelikli şekilde hizmet götürmenin gayretinde olacağız” dedi.

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