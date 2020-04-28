Tosya'ya giriş çıkış 3 gün ile sınırlandırıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korona virüs salgın hastalığına karşı tedbirler üst seviyeye çıkarılarak şehir giriş çıkışları 3 gün ile sınırlandırıldı.

Korona virüs salgın hastalığıyla mücadelede halkın sağlığını korumak için tedbirlerin üst düzeye çıkarıldığı Tosya ilçesinde şehir giriş çıkışları 3 gün ile sınırlandırılırken, köylerden gelen vatandaşlara ise sadece bir gün şehir merkezine gelmesine izin verilecek. 5 bin 500 bağı bulunan ilçede bağlara gitmek isteyen vatandaşlar bağlarının tapusunu ibraz ederek İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kararı ile belirlenen günlerde bağlara gidiş izni verileceği açıklandı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada olduğu gibi ilçemizde de salgın hastalık tehdidi devam ediyor. Geldiğimiz süreçte, bu salgının halk sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme amacıyla sosyal hareketliliği daha da azaltacak ilave tedbirlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla bugün toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunda yeni kararlar alınmıştır. Köylerimizde çiftçilik ve tarımsal üretim yapan vatandaşlarımız, sadece perşembe günleri yem, gübre, tohum, akaryakıt vb. ihtiyaçlarını temin edebilmek amacıyla muhtardan alacakları seyahat izin kağıdı ile ilçe merkezine seyahat edebilecekler. İlçe merkezindeki sosyal hareketliliği arttırdığı ve kesintisiz bir trafik akışı oluşturduğu gözlemlenen çarşı merkezi ile bağlar arasındaki gidiş-gelişler haftanın belli günleriyle sınırlandırılmıştır. Buna göre bağlara gidiş-gelişler sadece haftada 3 gün (Salı, Perşembe ve Pazar günleri), tapu kayıt belgeleri ibraz edilmek koşuluyla yapılabilecektir. Başkasına ait bağı kiracı olarak kullandıklarını belirten vatandaşlarımız noter onaylı kira sözleşmesi ve tapu kaydıyla gidiş-gelişlerini yapabilirler. Mecbur kalınmadıkça evden çıkılmamasını ve sosyal izolasyonu sağlayabilmek amacıyla çarşı merkezindeki banklarda ve oturma alanlarında vakit geçirmek, güneşlenmek ve sohbet etmek amaçlı bulunan vatandaşlarımıza idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir. İlçe merkezinde ikamet eden fakat köylerinde arıcılık faaliyetlerinde bulunan vatandaşlarımız için köye gidiş-gelişler kovan sayısına göre sınırlandırılmıştır. Buna göre 10 ve daha az sayıda kovanı olan arıcılarımız sadece perşembe günleri, üzeri sayıda kovanı olan arıcılarımız ise salı, perşembe ve pazar günleri köylerine seyahat edebilecektir. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir” dedi.