TR82 Bölgesi'nde ‘Veri Bilimci Yetiştirme Eğitimleri' başlıyor

TR82 Bölgesi'nde veri bilimi alanında nitelikli işgücü yetiştirmek amacıyla düzenlenen eğitim için başvurular başladı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Coşkunöz Eğitim Vakfı işbirliğinde Dünyada ve Türkiye'de veri bilimine yönelik artan talebe karşın veri bilimi alanında nitelikli işgücü yetiştirmek amacıyla düzenlenen "Veri Bilimi Eğitimi" ne başvurular başladı. Coşkunöz Eğitim Vakfı tarafından verilecek eğitimlerden mezun ve üniversite son sınıf öğrencileri ücretsiz olarak katılabilmek için 12 Şubat 2023 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Toplamda 180 saat olmak üzere, 18 hafta sürecek eğitimlerin ardından gençlerin veri bilimi alanında bilgi, beceri ve yetkinlikleri artırılarak iş dünyasına adım atmaları sağlanacak. Eğitimler hafta içinde 2 saat videolu, 3 saat çevrimiçi, hafta sonu ise 7 saat çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Hybrid olarak gerçekleştirilecek eğitimler çerçevesinde öğrencilere, veri temelli model geliştirme süreçleri ve temel olarak daha sağlıklı veri bilimi modelleri geliştirmek için hangi algoritmalardan faydalanılması gerektiği konularında bilgiler paylaşılacak. 20 kişi ile sınırlandırılan eğitimlere, yapılacak yarışma sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciler katılım sağlayabilecek. Eğitim detayları ile öğrencilerde aranan asgari şartlara ise Coşkunöz Eğitim Vakfı'nın resmi web sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Eğitime katılmak isteyen öğrenciler ve mezunlar başvurularını 12 Şubat 2023 tarihine kadar internet üzerinden form doldurarak yapabilecek. Eğitimler, öğrencilerim seçim süreçlerinin tamamlanmasına müteakip 25 Şubat 2023 tarihinde başlayacak. Başvuruya dair detaylı bilgilere KUZKA'nın resmi web sitesi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.