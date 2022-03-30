TRADEF Fuarı, Türkiye ile Ortadoğu'nun ticaret ağını birbirine bağlayacak

Kerkük Valisi Rakan Cuburi, 21-24 Eylül'de Kastamonu'da gerçekleşecek Türkiye-Ortadoğu Ticaret Fuarına katılım sağlayacağını bildirerek, “Bu geniş çerçevede fuarı Kerküklü iş insanlarıyla ziyaret etmek istiyorum” dedi.

İstamonu Fuarcılık organizasyonunda 21-24 Eylül tarihleri arasında Kastamonu'da bulunan Kuzeykent Fuar Alanı'nda gerçekleşecek Türkiye-Ortadoğu Ticaret Fuarına (TRADEF) davet için Irak'taki temaslar devam ediyor. Uluslararası Sanayici ve İş İnsanları Derneği (USIAD) öncülüğünde Türk iş adamlarıyla bir araya gelen Kerkük Valisi Rakan Cuburi'nin gündemine TRADEF eklendi.

Fuar hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Vali Cuburi, “Olağanüstü bir durum gerçekleşmezse Kastamonu'da olmak, bu geniş çerçevede fuarı Kerküklü iş insanlarıyla ziyaret etmek istiyorum” dedi.

USIAD Başkanı Nevaf Kılıç da, Kastamonu-Kerkük arasındaki bağları güçlendirmek için girişimlerinin olacağından bahsederek, “Fuara kadar gerekli fizibilite çalışmalarını tamamlayabilirsek bu ziyareti Kastamonu- Kerkük kardeş şehir protokolüne dönüştürmek de isteriz. Türk yurdu Kerkük'ü Kastamonu ile bütünleştirmek bizi memnun eder” diye konuştu.

Kastamonu, Irak'a yakınlaşacak

Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç, Türkiye-Ortadoğu Ticaret Fuarının (TRADEF) Irak ve Kastamonu arasındaki ticari bağları güçlendireceğini söyledi. Fuara Irak başta olmak üzere Türki Cumhuriyetler, Afrika ve Avrupa'dan alım heyetleri konusunda destek sağlayacaklarını bildiren Kılıç, derneğin Karadeniz Bölgesindeki ilk temsilciliğinin Kastamonu'da olabileceğini kaydetti.

Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç, 2013 yılından beri Türkiye ve Irak arasında güçlendirdikleri ticari faaliyetlerini tüm dünya ülkelerine yayma hedefi taşıdıklarını kaydetti.

USİAD'ın Karadeniz Bölgesindeki ilk temsilciliğinin Kastamonu'da olabileceğinin sinyallerini veren Kılıç, “Geçtiğimiz yıl kuruluşu gerçekleşen USİAD ile 8 yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz Türkiye Irak bağlantısını dünya geneline yayma hedefindeyiz. Bu çerçevede Afrika, İsveç, Finlandiya, Moldova, Romanya, Özbekistan ve Irak'ta temsilciklerimizi açtık. Önümüzdeki dönemde ticaret hacmimizin yüksek olduğu bütün ülkelerde temsilcilik açmayı hedefliyoruz. Türkiye'de İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Manisa, Konya, Adana, Mardin, Van Hatay'da temsilciliğimiz bulunuyor amacımız 81 vilayette ağ kurmak. Bu zamana kadar Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da zirveler gerçekleştirdik. Karadeniz'le olan ağımızı Kastamonu'dan başlayarak güçlendirmek isteriz” dedi.

Alım heyetleri gelecek

Kılıç, 21-24 Eylül tarihleri arasında İstamonu Fuarcılık organizasyonunda Kastamonu'nun Kuzeykent Fuar Alanında gerçekleşecek Türkiye-Ortadoğu Ticaret Fuarı TRADEF'e alım heyetleri konusunda destek sağlayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

“Kastamonu'yu Irak gündeminin merkezine taşıyacağız. Fuara Irak'tan bakanlıklar, ticaret odaları, birlikler ve sektör temsilcilerinden oluşan heyetler ile katkı sağlayacağız, davetlerimizi gerçekleştirdik. Fuarla eş zamanlı düzenlenecek panelleri de önemsiyoruz. İlk fuarın tüm sektörler çerçevesinde isabetli bir karar. Fuar daha sonra uluslararası ve ihtisas olarak çeşitlendirilebilecek bir potansiyel taşıyor.”

'En önemli partner Irak olacak'

Türkiye'nin ihracat payında Irak'ın beşinci sırada yer aldığını anımsatan USİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç, iki ülke arasındaki bağların daha da güçlenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Irak'a gidildiğinde Türkiye'nin herhangi bir vilayetinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. İki kardeş ülkenin aynı imparatorluğun parçası olduğu ortak bir geçmişi var. Dili, dini, kültürü ve coğrafyası aynı. Lojistikte günde iki bin araç Türkiye'den giriş ve dönüş yapıyor. Türkiye araç sayısı bakımından tüm sınır kapılarından daha fazla Irak'a çıkış yapıyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında çevre komşu ülkelerin içinde en önemli partnerimiz Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı beşinci ülke olan Irak. Amacımız Irak'ın genelinde Türk iş insanlarının ticari bağlantılarını ve ihracatını güçlendirmesi. Ticaret bazen siyasetin de önünü açıyor. İki ülke arasında kimlikle giriş çıkışların olması, ticareti daha hızlı kılacaktır. Bu konuda devlet yetkililerinin atacağı adımlar önem arz ediyor ve bekleniyor” ifadelerini kullandı.