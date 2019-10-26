Trafik ekipleri, traktör sürücülerine reflektör dağıttı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Reflektör Takın Hayatlar Kararmasın" projesi kapsamında Kastamonu-Taşköprü yolu Şeker Fabrikası önünde uygulama yaptı. Uygulamada traktör sürücüleri el broşürü dağıtılarak olası kazalar hakkında bilgilendirildi. Ayrıca tarım araçlarında kullanılan römorkların daha görünür olması ve bu sayede tarım araçlarının karıştığı kazaların önüne geçmek amacıyla "Reflektör Takın Hayatlar Kararmasın" projesi kapsamında 250 adette reflektör traktör sürücülerine dağıtıldı.

Bölge trafik ekipleri, bin adette el broşürü dağıtımı yapılarak sürücülere bilgilendirdi.