Trafik kazası tatbikatı gerçeği aratmadı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sağlık personellerinin trafik kazalarına müdahale becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen tatbikat gerçeği aratmadı.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Cide Devlet Hastanesi tarafından, Hastane Afet Planı çerçevesinde gerçekleştirilen olduğu tatbikat nefes kesti. Tatbikat senaryosu gereği Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini taşıyan servis araçlarının çarpışması neticesinde 18 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlarda sıkışan kazazedelere Cide Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Diğer kazazedelere ise 112 ve UMKE ekipleri müdahalede bulundu. Trafik ekiplerinin ortam güvenliğini sağladığı olay yerine hastaneden gelen ambulanslar eşlik etti. Olay yerinde ilk değerlendirilmesi yapılan hastalar hızlı bir şekilde Cide Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede bekleyen ekipler aracılığı ile kazazedeler tedavi altına alındı. Kazada senaryo gereği vefat eden şoför ise Cide Belediyesi cenaze nakil aracı ile Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay Yönetim Ekibinin yönlendirmesiyle hastane içerisindeki koordinasyon sağlandı. Hastanede hazır bekleyen jandarma ve polis ekipleri ortam güvenliğini sağlayarak gelen hasta yakınlarıyla ilgilendi. Farkındalık oluşturan hastane tatbikatı tüm hastaların tedavilerinin ardından başarılı bir şekilde son buldu.