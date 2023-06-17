İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Trafikteki tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı: Ayaklarını camdan sarkıttı

Kastamonu’da ayaklarını otomobilin camından sarkıtan vatandaş ölüme davetiye çıkarttı.

Kastamonu'da ayaklarını otomobilin camından sarkıtan vatandaş ölüme davetiye çıkarttı. O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.


Kastamonu-Araç Karayolu'nda seyir halinde olan bir otomobilin yolcu koltuğunda oturan kişi, ayaklarını camdan çıkararak seyahat etti. Yolcunun trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anları gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Yolda seyir halinde olan araçlardaki vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.