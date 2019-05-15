Trafo yangını korkuttu

Kastamonu'nun Tosya İlçesi Yeni Sanayi Sitesinde meydana gelen trafo yangını korkulu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre; ilçenin Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan elektrik trafosu belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Trafonun yandığını gören sanayi esnafı itfaiye ve elektrik ekiplerine haber verdi.

Elektrik bakım arıza ekipleri ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Olay yerine gelen elektrik bakım arıza ekipleri ise tedbir alarak elektrik tehlikelerine karşı önlem aldı.

Yangının başlamasıyla birlikte Yeni Sanayi Sitesinde kesilen elektrik trafonun değiştirilmesinin ardından tekrar verilmeye başlayacak.