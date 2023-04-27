İhlas Haber Ajansı

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Traktörde çıkan yangın samanlığı da yaktı

Kastamonu’da traktörde çıkan ve samanlığa da sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kastamonu'da traktörde çıkan ve samanlığa da sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Kastamonu'da merkeze bağlı Karaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çataloğlu'na ait evin önünde park halinde bulunan traktörde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın samanlığa da sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangında traktör kullanılamaz hale geldi. Samanlıkta ise büyük çapta hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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