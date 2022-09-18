Traktörler kazalarını önlemek için çiftçilere eğitim verildi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörlerin karıştığı kazaları önlemek ve şeker pancarı hasadı öncesinde sürücüleri bilgilendirmek amacıyla toplantı düzenlendi.

Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen başkanlığında, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü, Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı, Kastamonu Bölge Trafik Müdürlüğü, çiftçilerin ve muhtarların da katılımıyla, traktör kazaların önlenmesi amacı ile eğitim ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, şeker pancarı hasadı öncesi alınacak olan trafik tedbirleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında muhtarlara ve çiftçilere bilgilendirme yapıldı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, traktör ekipmanlarında bulunması gereken reflektörlerin önemi, traktörlerde bulundurulması zorunlu olan tepe lambasının önemi, genel trafik kuralları, bölgede kazaların yoğun olduğu yerler ve yapılan kural ihlalleri konularında yaklaşık 90 kişiye bilgilendirme yapıldı.

Sunum sonrası reflektörü eksik bulunan traktör sürücülerine, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce temin edilen üçgen reflektörler hediye edildi.