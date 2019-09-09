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Traktörün altında kalan köy muhtarı hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan köy muhtarı hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan köy muhtarı hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Vakıfbelören köyünde su kanalında çalıştığı öğrenilen köy muhtarı Rıfat Altunel, traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Rıfat Altunel, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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