Kastamonu'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesine bağlı Başakpınartepe Köyü'nde Karabeyler Mahallesinde ikamet eden Ahmet Demirci (69), engebeli arazide traktör römorkuna toprak yüklediği, traktörün hareket ettiği esnada römorkun çekiciyle birlikte devrilmesi sonucu traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Demirci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara'ya gönderildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.